Zaltbommel plonst in 2021 in een hybride zwembad

Slangen liet de Zaltbommelse politiek nog vooral impressies zien, een soort moodboard van wat de mogelijkheden zien. Geen hoekig gebouw dat overheerst wordt door bestrating en blik, maar een in het groen badend bouwwerk met ten opzichte van elkaar schuivende bouwvolumes. En misschien wel een geperforeerde gevel, waardoor ‘s avonds goed te zien is dat het gebouw volop in gebruik is. ,,We willen het vormgeven als een sculptuur, spelen met open en dicht en de buitenruimte mee laten doen. En binnen willen we de routes naar de diverse sportactiviteiten aantrekkelijk maken.”