Zaltbommel sluit ambtelijke fusie met Maasdriel niet uit

VIDEO Hoe Kruimeltje de krappe vaargeul te lijf gaat; baggeren in de bocht van de Maas tussen Heerewaar­den en Lith

17 mei HEEREWAARDEN/LITH - De vaargeul in de bocht van de Maas tussen Heerewaarden en Lith is gevaarlijk smal geworden. Zoveel zand heeft de rivier de afgelopen decennia er aan de binnenkant van de bocht kunnen afzetten. De groene boeien, die voor schippers het veilige deel van de rivier markeren, zijn steeds verder uit de kant komen te liggen. Zeker bij laagwater levert dat problemen op als schepen elkaar willen passeren. Tijd om daar een eind aan te maken, vond Rijkswaterstaat. Dus varen de Argus en de Rival op en neer tussen de krappe bocht en zandwinput Over de Maas.