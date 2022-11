Zaltbommel verliest PvdA-raadslid: Anneliese van Oort overleden

Van Oort kwam in 2018 in de gemeenteraad, voor de gecombineerde lijst PvdA/GroenLinks. De samenwerking tussen deze partijen hield niet lang stand. Na drie jaar viel de fractie weer uiteen in twee partijen en gingen Anneliese van Oort en Nico van Wijk samen verder voor de PvdA.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart van dit jaar was Van Oort lijsttrekker en ze werd vervolgens fractievoorzitter van de PvdA in de nieuwe gemeenteraad. In die rol was ze slechts kort actief. In september meldde de partij dat Van Oort in het ziekenhuis lag en dat Henk Plessius het raadswerk tijdelijk van haar over zou nemen. Toen werd nog gesproken over een periode van herstel, maar dat heeft niet zo mogen zijn.