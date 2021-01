Zaltbommel vraagt nu ook formeel aandacht voor slechte opkomsttijden ambulance

In de westelijke dorpen van de gemeente Zaltbommel is de ambulance bij een 112-oproep in meer dan de helft van de gevallen niet binnen het wettelijk voorgeschreven kwartier ter plaatse. In Poederoijen haalt zelfs nog geen 30 procent van de spoedritten deze norm. Volgens de dienst, die in regio’s is ingedeeld, komt dat omdat deze dorpen aan de uiterste rand van het werkgebied liggen.

Verbetering

De slechte opkomstcijfers baren Zaltbommel al jaren zorgen. Toen vorige jaar bleek dat de resultaten weer achteruit waren gegaan, schreef burgemeester Pieter van Maaren een stevige brief. Er volgden gesprekken en begin januari kreeg de gemeenteraad van de ambulancedienst een toelichting op de maatregelen die voor verbetering moeten zorgen. Zo wordt gewerkt aan betere afspraken met aangrenzende regio’s, wordt er meer ingezet op burgerhulpverlening en staat de rapid responder (een verpleegkundige in een personenauto) vaker in de Bommelerwaard.

Burgemeester Pieter van Maaren is hiervan niet onder de indruk. Hij wil dat er op een andere manier naar de verdeling van ambulances gekeken wordt. De ambulancediensten worden afgerekend op prestaties per regio. Van Maaren: ,,En dus staan de ziekenwagens op plekken waar die regionale opgave het makkelijkst te halen is. Ik heb moeite met dat principe. De indeling in regio’s zou geen rol mogen spelen. Dat is bij de brandweer toch ook niet zo? Daar zorgen we toch ook dat overal snel hulp kan zijn? Daarom zijn er ook brandweerposten in bijvoorbeeld Brakel en Nederhemert.”

Geld

Van Maaren zegt de kwestie opnieuw te gaan aankaarten. Hij gebruikt daar de kaderbrief 2022 van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid voor, waar de gemeenten op kunnen reageren. De kaderbrief is een eerste stap in de voorbereiding op de begroting 2022. ,,Ik wil dit formaliseren", legt Van Maaren uit, ,,en zal aandacht vragen voor een financiële oplossing voor de verbetering van de opkomsttijden van de ambulance in onze kernen.”