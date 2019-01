Zaltbommel wacht weer pittige rekening jaarwisseling

video Fietser zwaarge­wond bij aanrijding met auto in Velddriel, traumaheli­kop­ter geland

2 januari VELDDRIEL - Bij een aanrijding met een auto in Velddriel is woensdagmiddag een fietser zwaargewond geraakt. Dat gebeurde rond vier uur op de N831. Een traumahelikopter kwam vanwege de ernst van de situatie ter plekke. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht.