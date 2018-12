Zaltbommel wil een foutloos zwembad

Een goed binnensportcomplex bouwen klinkt vanzelfsprekend, maar dat is het volgens wethouder en projectleider Kees Zondag niet. ,,Wij zijn in veel plaatsen naar zwembaden gaan kijken. En overal zijn in zowel de opzet als de uitvoering storende fouten gemaakt. Dat was een ontluisterende ontdekking. In die valkuil willen wij niet trappen. We hebben uitgezocht waar het bij anderen mis ging. En daarom doen wij het nu anders.”

Veertig jaar

Zondag gaf deze week aan de Zaltbommelse politiek tekst en uitleg over hoe het miljoenenproject tot stand gaat komen. Want dat loopt niet zoals gebruikelijk. De wethouder wil geen normale aanbesteding waarbij ontwikkelaars op basis van een wensenlijst en tekening met offertes komen waaruit vervolgens gekozen wordt. Volgens hem is de kans dan groot dat er ergens iets mis gaat. ,,Het gaat om een grote investering en we bouwen iets dat veertig jaar mee moet gaan. En dan wil je bijvoorbeeld niet dat de technische installatie minder zuinig is dan was beloofd.”

Zondag wil dus niets aan het toeval over laten en heeft een zogeheten projectteam opgetuigd. Daarin zitten deskundigen die allerlei belangrijke zaken eerst goed uitwerken. ,,Daardoor hebben we meer controle en kunnen we garanties inbouwen. Het projectteam werkt zo aan de voorbereiding van de stukken die moeten leiden tot de feitelijke aanbesteding.”

2021