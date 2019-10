Zaltbommel wil flexwoningen

Verdachten gewelddadi­ge woningover­val Zaltbommel hangt zes jaar cel boven het hoofd

23 oktober ARNHEM - Het Openbaar Ministerie eist zes jaar cel voor alle vier verdachten van een gewelddadige overval op een woning aan de Thorbeckestraat in Zaltbommel. Zo bleek woensdag in de rechtbank in Arnhem. Ook bij die zitting bleef de identiteit van een mogelijke vijfde betrokkene, de mysterieuze ‘regelaar’, onbekend. Wel werd duidelijk dat de overval in de nacht van 1 op 2 december nauwkeurig is voorbereid en gepaard ging met grof geweld.