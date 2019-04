De woonboot van de voormalige havenmeester Helaire Sturm van Het Esmeer in Aalst wordt verkocht. Zaltbommel is met haar in een langdurige juridische strijd verwikkeld en hoopt op deze manier het geld dat zij de gemeente nog verschuldigd is, binnen te harken. Die schuld is inmiddels opgelopen tot ruim 106.000 euro, zo staat te lezen op de site van het bedrijf dat in opdracht van de gemeente de veiling gaat uitvoeren.