Zaltbommel wil met kerken praten over lage vaccinatiegraad

Slimme rattenval van studenten HAS in de race voor prijs

2 januari DEN BOSCH/ZALTBOMMEL - Dankzij studenten van de HAS Hogeschool in Den Bosch gaan er minder eenden, futen, meerkoeten en vissen de pijp uit in de vallen van de rattenvangers van Waterschap Rivierenland. De slimme vangkooi die de studenten hebben bedacht, is genomineerd voor de Impactprijs Groen Onderwijs.