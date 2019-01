Zaltbommel wil voormalig Vébé-terrein in Oenselsestraat kopen

ZALTBOMMEL - Er gaat eindelijk iets gebeuren met de oude locatie van het bedrijf Vébé in de Oenselsestraat in Zaltbommel. De gemeente wil het perceel kopen.

Sinds keuken- en bouwbedrijf Vébé uit Zaltbommel naar bedrijventerrein de Wildeman verhuisde, staat het oude pand aan de Oenselsestraat 48 in Zaltbommel leeg. Diverse plannen passeerden de revue, maar haalden steeds de eindstreep niet. Meerdere initiatiefnemers haakten achtereenvolgens af. Nu lijkt er toch beweging in de zaak te komen, want de gemeente Zaltbommel wil het perceel voor 450.000 euro kopen.

Parkeren

Het naastgelegen perceel is door de gemeente al in 2016 aangekocht. Daar stonden oude garageboxen. Die zijn gesloopt en op dit plek is nu net een parkeerplaats aangelegd, die toegankelijk is vanaf de Heksenwal. Dit is geen openbare parkeerplaats; alleen vergunninghouders mogen er hun auto neerzetten.

Woningbouw

Wat de gemeente precies van plan is met het voormalige Vébé-terrein is nog niet duidelijk. Woningbouw op deze plek in de vesting is altijd de bedoeling geweest en ligt nog steeds voor de hand. Zodra er duidelijkheid is over de plannen, worden de omwonenden geïnformeerd. Voordat de gemeente een handtekening onder het koopcontract zet, moet er wel nog duidelijkheid komen over de kwaliteit van de bodem.