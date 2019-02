Zaltbommel zoekt nieuwe burgemeester met hulp van inwoners

ZALTBOMMEL - Wie de nieuwe burgemeester van Zaltbommel wordt? Dat is nog niet bekend, maar inwoners van de gemeente kunnen al wel aangeven wat voor iemand ze voor ogen hebben. De gemeente is gestart met een online enquête.

Tot 11 maart is de enquête in te vullen. Die bevat enkele meerkeuzevragen over de eigenschappen die de burgemeester zou moeten hebben, waaronder open deuren als ‘verbindend’ en ‘communicatief’. Ook is er een open vraag in de vorm van het afmaken van de zin: Mijn burgemeester is...

De enquête is anoniem in te vullen. Aan het eind wordt gevraagd of de indiener inwoner van de gemeente is. Ook wordt naar de leeftijd gevraagd.

Vijftiende burgemeester

De korte vragenlijst is in te vullen op de site van de gemeenteraad van Zaltbommel. De gemeenteraad neemt de reacties mee in de profielschets. Dat document is leidend in de zoektocht naar de vijftiende burgemeester van Zaltbommel sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog.