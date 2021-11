Zaltbommelaar (57) verkracht meisje (17) in tent tijdens uitje van hobbyvereniging in Frankrijk: half jaar cel

Wolf doodt 21 schapen in Engelen: ‘Dit was een moordpar­tij’

Waren de schapenhouders in de polder tussen Hedikhuizen en Engelen net bekomen van de bloedige strapatsen van wolf Billy, loopt er weer een nieuwe schapeneter rond. En er wás gewaarschuwd dat er mogelijk een wolf in aantocht was. De hoop is nu dat hij is doorgelopen richting knooppunt Hooipolder.

19 november