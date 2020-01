Zaltbommels loket voor energiebesparing: Neem je stroomrekening mee, we zeggen niet wat we gaan doen

ZALTBOMMEL - Kom naar ons duurzame feestje en neem je energierekening mee. We vertellen niet wat we gaan doen. Het zou maar zo de slogan kunnen zijn van het nieuwe Energieloket in Het Groene Huis in Zaltbommel.

Pal naast het gemeentekantoor kunnen inwoners van Zaltbommel terecht als ze zich afvragen hoe ze hun huis energiezuiniger willen maken.

Waar begin ik?

En die vragen zijn er volop, weet Marijke Popma inmiddels. Zij is van Het Nieuwe Wonen Rivierenland, de regionale versie van het Energieloket in Geldermalsen. ,,Mensen die energie willen besparen, hebben vaak geen idee wat ze moeten doen. ‘Waar begin ik?’, horen we heel vaak. Dan kunnen we je bij het Energieloket helpen.”

Bij het regionale loket heeft Popma gemerkt dat mensen graag dichtbij huis op zoek gaan naar informatie en dan graag met iemand overleggen. Daar is nu het Zaltbommelse loket voor in het leven geroepen. En Boukje Pennings is er het aanspreekpunt. ,,We zijn altijd bereikbaar en op woensdagmiddag kun je ook binnenlopen”, legt ze uit.

Prima uitgangspunt

De energierekening is wat haar betreft een prima uitgangspunt voor een plan. ,,Als mensen iets vertellen over hun huis en hun thuissituatie, dan kunnen we kijken of die rekening in verhouding staat.”