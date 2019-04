Zaltbommelse ateliers voortaan op vaste zondagmiddagen open

ZALTBOMMEL - Kunstrondje Zaltbommel is een nieuw initiatief van kunstenaars in de binnenstad. Elke eerste zondag van de maand, tussen 13.00 en 17.00 uur, zijn hun ateliers vrij toegankelijk. De primeur is zondag 7 april.

,,Met de Bommelse Kunstroute en Kunst Kiezel Klei heeft het niets te maken”, benadrukt initiator Kees van de Wal om verwarring te voorkomen. ,,Die evenementen worden eens per jaar gehouden en ons Kunstrondje Zaltbommel is maandelijks, het hele jaar door.”

Briefje

Met de regelmatige openstellingen op zondagmiddag hoopt een aantal ateliers en galeries voor beeldende en toegepaste kunst in de vesting Zaltbommel meer publiek in huis te krijgen. Geen overbodige actie omdat veel deelnemers nu werken met onduidelijke openingstijden. Belangstellenden staan daarom vaak voor gesloten deuren en treffen daarop briefjes aan met een telefoonnummer of met teksten als ‘bezoek of afspraak’ en ‘alleen open als we thuis zijn’. Aan die onhandige situatie komt met het nieuwe Kunstrondje nu een einde.

Museum Stadskasteel, Galerie Markt Twee en 17 kunstenaars die op loopafstand van elkaar binnen de vesting wonen en werken, doen mee. Het maandelijkse zondagsuitje is niet de enige stap die het gezelschap zet in de richting van betere marketing. ,,We hebben ook met elkaar een folder samengesteld”, aldus kunstschilder Van de Wal die sinds twee jaar werkt en exposeert in de binnenstad en die samen met collega’s René van Dam en Gerda Elfring de kar trekt. ,,Daarin staan alle deelnemers met een korte beschrijving van hun werk, hun actuele openingstijden en een plattegrondje.” De folder is in papieren vorm onder meer verkrijgbaar bij de aangeslotenen van het samenwerkingsverband en digitaal via een mail naar kunstrondjezaltbommel@gmail.com.

Bruisbudget

Opmerkelijk is de diversiteit aan kunstuitingen die de binnenstedelijke kunstenaars aan de dag leggen. Naast schilderijen en tekeningen zijn onder meer creaties in leer en geweven objecten te bewonderen. Aangeslotenen zijn, behalve eerdergenoemde kartrekkers, Jos van der Wedden, Anneke Klein, Rob Heijman, Karen de Bondt, Will Kellermann, Riekje Boswijk, Gonneke Verschoor, Cyriel Mazzola, Inge Velthoven, Hans Heijman, Atelier La Grange, De Blauwe Markies en Microgalerie Whateverpiet.