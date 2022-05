Zaltbommelse politiek eist opheldering over gronddeal Schreuders: ‘Het totaalbeeld is niet goed’

GGD stopt met testen en vaccineren in De Ring in Zaltbommel

ZALTBOMMEL - Mensen die zich willen laten inenten tegen corona of willen laten testen of ze besmet zijn, kunnen vanaf vrijdag 13 mei niet meer terecht in sporthal De Ring in Zaltbommel. De GGD Gelderland-Zuid sluit die locatie nu de vraag naar testen en vaccinaties sterk is verminderd.

6 mei