Zaltbommelse TorenTuin en gemeente in gesprek over TorenTuinHuis

De afgelopen twee jaar stond het groene burgerinitiatief op een laag pitje, vanwege woningbouw op het terrein in de hoek van de Vogelenzang en de Agnietenstraat. Maar nu deze huizen bijna klaar zijn, gaat de buurttuin op het vrij gebleven stuk weer uit de startblokken. Het bestuur wil graag iets meer comfort, en zou het liefst ook een TorenTuinHuis bouwen, met daarin een wc, keuken, opslagruimte en een plantenkas. Ook zou er een kleine woonruimte voor een beheerder in moeten komen, zodat er toezicht op het openbare terrein is.

Draagvlak in de buurt

Wethouder Adrie Bragt kent deze wens. Ook weet hij dat de TorenTuin niet in de tuin zelf wil bouwen maar er tegenaan, en daarvoor de enige nog vrije bouwkavel van de gemeente op het oog heeft. ,,Daarover gaan we nu in gesprek", zegt hij desgevraagd. ,,Het moet natuurlijk wel haalbaar zijn. En draagvlak in de buurt is voor ons ook belangrijk.”