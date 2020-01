Zaltbommelse wethouder van Culemborg stapt op om zorgtekort: ‘Ik zie geen andere keuze’

,,Recent is opnieuw een extra financieel tekort ontstaan binnen WMO/Jeugd”, schrijft Buwalda in zijn ontslagbrief. ,,Ik zie geen andere keuze dan hieruit de politieke consequentie te trekken door mijn ontslag in te dienen.”

Met hart en ziel

In de brief bedankt hij de andere collegeleden en de raadsleden voor de samenwerking. Volgens burgemeester Gerdo van Grootheest heeft Buwalda ‘zich met hart en ziel ingezet voor Culemborg, in het bijzonder voor Culemborgers die zich in een kwetsbare positie bevinden.’

CDA Zaltbommel

Buwalda nam in juni 2018 afscheid van Zaltbommel. Daar zat hij voor de CDA in de gemeenteraad en was hij de laatste twee jaar wethouder. Na de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018 viel het CDA buiten de coalitie en belandde Buwalda weer in de gemeenteraad. Dat was echter van zeer korte duur, omdat hij toen wethouder in Culemborg werd.



Burgemeester en wethouders van Culemborg bepalen de komende dagen hoe de portefeuille van wethouder Simon Buwalda wordt verdeeld over de andere wethouders.