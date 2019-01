Zaltbommelse wijk de Waluwe hoosbuiproof dankzij waterplein

Commissa­ris Cornielje krijgt ecoduct als afscheids­ca­deau

23 januari ARNHEM - Clemens Cornielje, die woensdag vertrekt als commissaris van de Koning in Gelderland, heeft als afscheidscadeau een ecoduct gekregen. Het ecoduct wordt dit jaar aangelegd over de doorgaande provinciale weg N302 op de Veluwe, in de buurt van Apeldoorn.