Zandmeren City sluit af met Tino Martin en Rolf Sanchez

Avri: binnenkort geen gratis oranje zakken meer voor plastic afval

17 augustus GELDERMALSEN/ZALTBOMMEL - Afvalinzamelaar Avri stelt vanaf september geen zakken meer beschikbaar voor de inzameling van plastic, drinkpakken en blik. Dat scheelt in de kosten. Inwoners van Rivierenland konden de oranje zakken de afgelopen jaren gratis meenemen, bijvoorbeeld bij supermarkt. Alleen bewoners van hoogbouw en mensen die in de binnenstad van Zaltbommel, Culemborg of Tiel wonen krijgen vanaf september nog inzamelzakken.