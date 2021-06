Zandmeren verfraaien prima, maar eerst oplossing voor de weg erheen

En daar willen de bewoners van de Paterstraat eerst een goede oplossing voor. ,,We zijn hier nu al meer dan 20 jaar over bezig", maakte Marije van der Kammen duidelijk tijdens een online informatiesessie over de plannen voor De Zandmeren. Daar is ze enthousiast over, maar alles leuk en wel, de ontsluitingsroute is en blijft voor haar en andere bewoners van de straat een punt van grote zorg. Ze vatte kort en bondig samen wat twee decennia praten heeft opgeleverd: ,,Er is nog niets gerealiseerd.”