Zandwinning bij Alem ‘alleen als het dorp er beter van wordt’

De natuur rond Alem moet er op vooruit gaan en het gebied rond het dorp moet prettiger worden voor de mensen die er wonen en de recreanten die er op bezoek komen. De Vries zegt dat in een toelichting op de start van het onderzoek naar de ontwikkeling van het gebied rond Alem en Sint-Andries.

Pril stadium

Die gebiedsontwikkeling kan de komende vijf tot tien jaar tot de nodige veranderingen leiden in dit deel van Maasdriel, maar er staat nog niks vast. ,,We staan nog vóór het begin”, benadrukt De Vries over het prille stadium. ,,We starten eerst met verkennende gesprekken met alle betrokken partijen, waaronder Dekker, de waterschappen en de dorpsraad.”

Bij die gesprekken gaat het over een reeks mogelijke ingrepen, waaronder het verplaatsen van de jachthaven, het al dan niet doorsteken van de voetbalvelden, het terugbrengen van de oude loop van de Maas richting de rotonde, de aanleg van struin- en fietsroute en een mogelijke fiets- en wandelbrug tussen Alem en Kerkdriel. Niets van dat alles is nog zeker. Het onderzoek moet in beeld brengen wat er allemaal te doen staat en wat de voordelen zijn van een gezamenlijke aanpak. Over een jaar, eind 2021, als het onderzoek is afgerond, moet er meer duidelijkheid zijn.

Marensche Waard

Dekker heeft al jaren grond ten noorden van Alem. ,,Die grondpositie in de Marensche Waard heeft het bedrijf al jaren”, weet De Vries. ,,En nu het bedrijf in Over de Maas bij Dreumel bijna klaar is, wil de onderneming natuurlijk maar al te graag het zand bij Alem gaan winnen.”

In 2019 zag de rijksoverheid af van rivierverruimende maatregelen bij Alem. Er was sprake van een doorsteek van de Waal naar de Maas en Alem zou op een eiland komen te liggen. Er waren Maasdriel miljoenen in het vooruitzicht gesteld, omdat er door de rivierverruiming fors kon worden bespaard op dijkverzwaring. Die smak geld zou ten goede komen aan het riviertoerisme.

Droogte

De gebiedsontwikkeling Alem en Sint-Andries past in een nieuw plan, het programma Integraal Riviermanagement, waarbij de overheid de Maas- en Rijntakken wil aanpassen op zowel periodes van droogte als overvloedige regenval.