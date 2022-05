Zeer grote brand in Poederoijen is meester: veel schade aan loods en woningen

UpdatePOEDEROIJEN - Bij het bedrijf Van Giessen Transport in Poederoijen staat maandagmiddag een grote loods van zo'n vijftig bij vijftien meter in brand. Dat zorgt voor een flinke rookontwikkeling. Grote zwarte rookwolken zijn van veraf te zien, bijvoorbeeld vanuit Den Bosch, Geldermalsen en Gorinchem. De brandweer spreekt van een zeer grote brand. Even voor 15.00 uur werd er een NL-Alert verstuurd. Rond 15.20 uur was de brand meester.

Het vuur ontstond rond 13.45 uur bij het transportbedrijf aan de Maasdijk. Al snel werd opgeschaald naar GRIP 1, om betere onderlinge samenwerking voor de hulpdiensten mogelijk te maken. Onduidelijk is nog hoe de uitslaande brand ontstond. Rond 14.45 uur was er een explosie te horen.

De brandweer is ter plaatse met onder meer twee hoogwerkers. Vanuit tal van hoeken in de regio arriveerde men met extra voertuigen. De brandweer heeft assistentie ingeroepen van korpsen zoals Nederhemert, Waardenburg en Gameren. Ook rukte een ambulance uit. In Poederoijen hebben politie en boa’s diverse straten afgezet.

Veel schade

De loods die in brand stond, kan als verloren worden beschouwd. Het gaat om een loods van zo'n vijftien bij vijftig meter, bestaande uit drie aan elkaar gekoppelde loodsen. In één daarvan zit het aannemersbedrijf Verbeek. Boven de loodsen zitten enkele woningen, die zijn ook verwoest. Een woonhuis naast de loods is gered. De brandweer heeft dit huis nat gehouden.

Rook te zien vanuit Den Bosch

De rookpluimen zijn vanuit onder meer Den Bosch te zien. De rook waait richting het zuidwesten. Dat is geen dicht bebouwd gebied, maar de dorpen aan die kant van Poederoijen kunnen last krijgen van de rook. ,,Blijf uit de rook en geef de hulpdiensten de ruimte. Heb je last van de rook, meld dit dan via 0900-0904. Dit helpt ons de overlast in beeld te brengen”, meldt de Veiligheidsregio.

Het getroffen bedrijf ligt vlakbij het water. Vanaf de andere kant, bij Andel, staan flink wat toeschouwers te kijken naar de brand. Poederoijen is een dorp aan de Afgedamde Maas in de gemeente Zaltbommel.

