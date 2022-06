Zeker de hele woensdag nog geen pont over de Waal; stremming veer Brakel - Herwijnen houdt aan

Alle opties bij een kinderwens: ‘Soms ben je eind dertig al te laat’

Wanneer je kinderwens niet makkelijk in vervulling gaat is er tegenwoordig van alles mogelijk. Filmmaker, auteur en vader Paul de Bont schreef een praktische gids voor iedereen die graag kinderen wil of hierover twijfelt. Eerste hulp bij kinderwens is een handboek met een duidelijke boodschap: bereid je voor, voordat het te laat is.

