Zelfs Rivierenland denkt voortaan na over droogte

HEDEL/TIEL - Waterschap Rivierenland trekt miljoenen uit om rekening te gaan houden met iets wat tot voor kort ondenkbaar was: een droogteprobleem in Rivierenland. En dat ondanks de aanwezigheid van machtige rivieren als Rijn, Waal, Maas en Linge.

Michiel Alexander de Raaf uit Hedel, lid van de fractie Water Natuurlijk, is blij met de koerswijziging van het vanuit Tiel werkzame waterschap: ,,Dat het weer zich deze tijd in extremen laat zien, is voor iedereen voelbaar. De warme droge zomer maakte plaats voor hoogwater en vrieskou.’’

Watertekort

Het water van Waal, Rijn en Lek klotste een paar weken geleden nog tegen de dijken, maar binnendijks dreigt er in hete droge zomers soms een watertekort voor bijvoorbeeld de fruit- en bomentelers.

In de watervisie 2050 maakt het bestuur van het waterschap keuzes voor het beleid in de komende dertig jaar. De Raaf meldt in de laatste nieuwsbrief van Water Natuurlijk dat ‘het aspect droogte daar prominent in is geland. Zo ook in het plan van aanpak voor de komende zes jaar; in het waterbeheerprogramma wordt droogte en hittestress als probleem genoemd. De Raaf: ,,Hoog tijd om dit aan te pakken, want niets doen kan niet meer.’’

Quote Hoog tijd om droogte en hitte­stress aan te pakken, want niets doen kan niet meer Michiel de Raaf, Water Natuurlijk

Er wordt 10 miljoen euro beschikbaar gesteld voor aanpassing aan de klimaatverandering, met daarbovenop nog eens 1,5 miljoen euro voor de opdracht aan het college van dijkgraaf en heemraden om droogte extra aandacht te geven. Ook wordt geconstateerd dat zoetwater in de steeds frequentere zomers met lage rivierafvoeren niet meer ongelimiteerd beschikbaar is.’

Derde droge jaar op rij

Afgelopen jaar was het derde droge jaar op rij. Dat was aanleiding voor Water Natuurlijk om de motie - de opdracht aan dijkgraaf en heemraden - om droogte hoger op de agenda te zetten. Naast droogte, gaat die motie ook over zoetwatervoorziening en hittestress.

Waterschappen focussen zich vanouds op het voorkomen van wateroverlast door onder meer dijkbeheer, maar zeker in Rivierenland was er nooit zorg over voldoende water voor drinkwater en de agrarische sector. Dankzij de kleigrond in het gebied is het niet zo'n urgent probleem als op de zandgrond. Hoewel er afgelopen zomer nog amper beperkingen waren in Rivierenland, dreigt droogte toch een probleem te worden. De Raaf: ,,Hoog tijd om dit aan te pakken, want niets doen kan niet meer.’’

Weerbaarder

Dit voorjaar gaat het waterschap samen met inwoners, gemeenten en provincies vaststellen hoe het beleid rond aanpassing aan klimaatverandering eruit moet gaan zien. Waterschap Rivierenland krijgt vooral als taak om het landelijk gebied weerbaarder te maken tegen droogte, gemeenten wordt gevraagd om het waterbeheer in steden goed te regelen. Inwoners worden ook gestimuleerd om ‘klimaatactief’ te wonen in Rivierenland. Waar oude subsidieregelingen zich richtten op wateroverlast, komt er een nieuwe subsidieregeling voor de aanpak van droogte, zoetwatervoorziening en hittestress.