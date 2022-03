Zestien weggebruikers beboet voor niet opvolgen aanwijzingen politie na ongeluk op N322 bij Zaltbommel

Door het ongeval en een sporenonderzoek dat volgde was het kruispunt tijdelijks deels afgesloten. De politie laat in een Facebookbericht weten dat ze zich verbaasd hebben over de reacties van veel bestuurders. Zo werden verkeersaanwijzingen genegeerd, reden mensen tussen de pionnen door en werd er zelfs gekeerd op de snelweg. ‘Maar agent? Ik moet echt rechtdoor, er is toch ruimte genoeg?!’

In totaal schreef de politie zestien bekeuringen uit. Een bestuurder, die bekeurd werd voor het filmen van een ongeval tijdens het rijden, had nog voor meer dan 5000 euro aan boetes openstaan. Hij is meegenomen naar het politiebureau voor verdere afhandeling.

De politie roept de weggebruikers op in het vervolg aanwijzingen van agenten of verkeersregelaars op te volgen. Verder is er een dankwoord voor de weggebruikers die zich op het kruispunt boven de A2 wel aan de aanwijzingen hielden en de omleiding volgden.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.



Kijk hier naar onze meest bekeken video's

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.