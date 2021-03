Zeventig bomen voor meer schaduw op Parkeiland

Niet 4 maar 6 jaar cel voor Ban­didos-lid uit Gameren voor steekpar­tij bij Tiel

17 februari ARNHEM – Een 37-jarige man uit Gameren, lid van motorclub Bandidos, is door de rechtbank in Arnhem veroordeeld tot 6 jaar cel. De man stak in Tiel met een mes in op een automobilist en liet hem levensgevaarlijk gewond achter.