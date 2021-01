Zielsgelukkig dat Haaften weer waardige laatste heeft; het water staat niet meer op de graven

Ondanks de fysieke afstand ‘groeien mensen meer naar elkaar toe’

26 december Een stevige lockdown en donkere decemberdagen zijn een volmaakt recept voor chagrijn, maar toch houden velen de moed erin. Hoe? Zoek een lichtpuntje in coronatijd. Van zorgen voor daklozen, tot mensen in armoede helpen. ‘Ik prijs me gelukkig dat ik dit mooie werk kan doen’.