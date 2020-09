Zijn minder strenge coronamaatregelen mogelijk voor de inwoners van de Bommelerwaard?

Het aantal besmettingen in Nijmegen loop zo hard op dat extra maatregelen worden doorgevoerd voor alle 14 gemeenten in het gebied van Gelderland-Zuid, waartoe Nijmegen behoort. Voor de inwoners van de Bommelerwaard is het vreemd, misschien zelfs oneerlijk, als ze te kampen krijgen met beperkingen die vooral zijn gebaseerd op de problemen in de stad van burgemeester Hubert Bruls. De Bommelerwaard is sterk op Den Bosch gericht. Dagelijks komen honderden mensen uit de gemeenten Maasdriel en Zaltbommel in de Brabantse hoofdstad om er te werken, te winkelen en te studeren.