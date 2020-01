Zoektocht naar vervuiler sloot Gameren

In Zaltbommel boodschap­pen doen op zondag, het kan vanaf 16 februari

28 januari ZALTBOMMEL - Op zondag naar de supermarkt Rossum, Hedel of zelfs Den Bosch voor een pak yoghurt of een diepvriespizza? Vanaf 16 februari is dat niet meer nodig. Dan kunnen de inwoners van Zaltbommel hun boodschappen op zondag ook om de hoek doen. De supermarkten in de kern Zaltbommel, de nieuwe Lidl, Albert Heijn, Jumbo Zaltbommel en de Aldi, zijn vanaf die dag wekelijks open van 13.00 tot 17.00 uur. Uitzondering is de Coop aan de Schans.