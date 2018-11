Zomer vol kunst en cultuur voor hele Bommelerwaard

In de zomer van 2019 staan alle kunst- en cultuurneuzen in de Bommelerwaard misschien wel voor het eerst in de historie dezelfde kant op. In plaats van een serie losse evenementen en activiteiten worden nu de krachten gebundeld. En dat levert geen optelsom maar een vermenigvuldiging op. Want naast de bekende grote evenementen zoals de Bommelse Kunst Route, Pracht in de Gracht en Kunst Kiezel Klei ontstaan er momenteel allerlei nieuwe initiatieven. Van een theaterwandeltocht tot een scholenproject en van openluchtvoorstellingen tot tentoonstellingen en concerten. ,,Het is de bedoeling dat mensen denken: wouw, wat gebeurt hier veel", zegt Noëlle van Wijgerden namens het bestuur van het nieuwe evenement. ,,Het moet een soort Oerol worden, maar dan tussen de rivieren.”

In Kasteel Ammersoyen was maandag de officiële aftrap-bijeenkomst van het eerste Cultuurfestival Bommelerwaard. Daar kwam initiatiefnemer Hans de Wit met het heuglijke nieuws dat er inmiddels genoeg geld binnen is om het evenement zeker door te laten gaan. ,,We hebben nu 170.000 euro", zegt hij, ,,maar we hebben er stevig vertrouwen in dat er nog meer geld lost komt.” De organisatie heeft inmiddels flink was sponsoren aan zich verbonden en kan ook op subsidie van de gemeenten Zaltbommel en Maasdriel rekenen.

Groeien

Achter de schermen is al veel gebeurd. Er borrelt en broeit al van alles en op de gisteren gelanceerde website cultuurfestivalbommelerwaard.nl staan al enkele activiteiten die er zeker gaan komen. ,,Die lijst zal de komende tijd groeien en groeien", belooft projectleider Rick Hooijberg. ,,We faciliteren maar produceren ook. En zorgen dat alles goed geregeld wordt. Aanhaken is nog mogelijk. Via de website kan iedereen met ons in contact komen.”