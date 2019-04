Zondagopenstelling supermarkten in Zaltbommel is compromis

ZALTBOMMEL - De zondagopenstelling van winkels is in de deels christelijke gemeente Zaltbommel een gevoelig onderwerp. Toch viel donderdagavond het besluit dat de supermarkten in de stad voortaan op zondag open mogen.

Geen enkel raadslid in Zaltbommel is echt tevreden over de donderdagavond vastgestelde nieuwe winkeltijdenverordening, waarin staat dat alleen de supermarkten in de stad Zaltbommel voortaan iedere zondag open mogen zijn. Toch ging een ruime meerderheid van de gemeenteraad akkoord. Tandenknarsend.

Principiële verschillen

Omdat met name Albert Heijn begon aan te dringen op zondagopenstelling moesten de coalitiepartijen, die hier principieel heel verschillend over denken, er iets mee. SGP en ChristenUnie zouden het liefst zien dat alle winkeldeuren in de hele gemeente op zondag dicht blijven, terwijl coalitiepartners VVD en ZVV de teugels juist willen laten vieren. En dus rolde er een gekunsteld compromis uit, waarin alleen de supermarkten in de stad meer vrijheid krijgen.

De oppositie mopperden stevig, noemde de nieuwe verordening halfslachtig, onbegrijpelijk en oneerlijk. Want waarom mogen alleen de supermarkten in de stad Zaltbommel open op zondag, en die in de dorpen van de gemeente niet? En waarom geldt de soepeler opstelling niet voor de andere middenstanders in de binnenstad en blijft het voor hen bij de bestaande acht koopzondagen per jaar?

Maximaal haalbare

SGP en ChristenUnie kwamen met een eerlijk antwoord. Zij zijn niet blij met de nieuwe regels, maar kunnen ermee leven omdat in de nieuwe verordening ook staat dat de boel in de voor hen zo belangrijke christelijke dorpen helemaal op slot gaat. Een ontheffing is daar zelfs niet meer mogelijk, ook niet voor een supermarkt. ZVV en VVD zijn ook niet blij, maar kunnen ermee leven omdat er in ieder geval iets bereikt is voor de supermarkten in de stad. En alle vier steunen ze dit compromis, dat over dit onderwerp het maximaal haalbare was.