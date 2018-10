’Zonder jongerenhuis Zaltbommel was mijn leven nu nog een bende’

ZALTBOMMEL - Als een van de eerste gemeenten in Nederland heeft Zaltbommel een huis, waar het wijkteam jongeren begeleid in het zelfstandig wonen. Vrijdagmiddag werd het officieel geopend.

Nico (20) heeft een grijns van oor tot oor. Sinds een week woont hij op kamers in de Zaltbommelse wijk De Waluwe. In een nieuwbouwhuis van Woonlinie, dat hier speciaal voor is ingericht. Er zijn vier kamers met een eigen badkamer, en daarnaast een gezamenlijke huiskamer en keuken. Bedoeld voor jongeren vanaf achttien jaar, die niet meer thuis kunnen wonen, maar het ook nog niet zelfstandig redden. Buurtzorg Jong zorgt voor de begeleiding. In maximaal twee jaar moeten de jongeren zover zijn dat ze op eigen benen kunnen staan.

Lees ook PREMIUM Extra investeren in jeugd bevalt Zaltbommel goed Lees meer

Leren

Een concept waar Nico ontzettend blij mee is. ,,Ik ben al een tijdje het huis uit en heb zelfstandig op kamers gewoond. Maar dat lukte niet. Ik ben zo blij dat ik hier nu terecht kan, om te leren hoe het moet. Wat er was gebeurd als Zaltbommel nu geen jongerenhuis had geopend? Dan was mijn leven nog steeds een bende geweest.”