Zonneweide aan rand van bedrijventerrein De Ooijk in Zaltbommel

UPDATE Sachem is gestopt met oppompen van grondwater

24 maart DEN HAAG/ ZALTBOMMEL – Wat de Raad van State betreft mag chemisch bedrijf Sachem in Zaltbommel op zijn minst nog een week doorgaan met het oppompen van grondwater voor het koelen van bedrijfsprocessen. De uitspraak is mosterd na de maaltijd, want Sachem maakte dinsdag bekend het onttrekken van grondwater te hebben beëindigd.