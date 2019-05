Zoon van Britse RAF-piloot spreekt in Vliegeniersmuseum in Fort Vuren

Video Kantje boord: Histori­sche mijnenve­ger AMS Bernisse vaart tijdens eb Zaltbommel binnen

2 mei Even was het spannend of het wel zou lukken. De historische mijnenveger AMS Bernisse moet de haven van Zaltbommel binnenvaren als de Waal op zijn laagst staat. ,,We hadden geluk. Vannacht is er water vanuit Duitsland naar beneden gekomen en we lagen dertig centimeter hoger. Dat was perfect eigenlijk”, vertelt Gerrit van Elst, voorzitter van de Stichting tot Behoud van de AMS ms Bernisse.