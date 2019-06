Zorg trekt wissel op knip gemeente Maasdriel

Dankzij eenmalige meevallers is de gemeente door de hoge zorgkosten niet in het rood beland, maar volgens wethouder Jan-Hein de Vreede is er dringend behoefte aan structurele oplossingen voor deze gigantische kostenpost.

Het probleem geldt niet alleen voor Maasdriel, alle gemeenten hebben er mee te kampen sinds het Rijk de taak voor de zorg heeft overgedragen. Het fonds van Regio Rivierenland was bedoeld om pieken in de zorgkosten evenredig te verdelen over de deelnemende gemeenten, maar daar komt een eind aan nu het fonds ophoudt te bestaan.

Voor Maasdriel is daarmee de rek er helemaal uit. De reserves voor zaken rond zorg zijn volledig opgesoupeerd om de kosten te kunnen dekken. Er lopen inmiddels al wel experimenten om te voorkomen dat de zorgkosten uit de hand lopen. Drie huisartsenpraktijken in Maasdriel testen momenteel of dat met praktijkondersteuning voor de jeugdzorg gaat lukken. ,,Met de huisarts als voorportaal voor de jeugdzorg kun je met een praktijkondersteuner mogelijk in een vroeg stadium problemen oplossen. Dan hoef je geen hulp in te roepen die heel duur kan zijn", aldus De Vreede.