Allereerst willen de fracties weten hoeveel Q-koortspatiënten er in de Bommelerwaard wonen. ,,En dan bedoelen we niet de aantallen die in 2010-2011 zijn geregistreerd, maar het aantal mensen dat de diagnose Q-koorts of QVS (vermoeidheidssyndroom) heeft gekregen", schrijven Anneliese van Oort (Zaltbommel) en Kees van Drunen (Maasdriel). Verder willen zij graag weten hoe beide gemeenten ervoor gaan zorgen dat de overdracht van deze patiënten van de rijksoverheid naar de gemeenten op een goede manier verloopt. En of er bereidheid is om binnen de wijk- en gebiedsteams een vast contactpersoon aan te wijzen. Tot slot zijn er nog vragen over faciliteiten voor deze patiënten. ,,Zijn de colleges bereid om een therapeutisch bewegingsprogramma te faciliteren en betalen? En is het mogelijk om een ruimte beschikbaar te stellen waar een Bommelerwaardse Q-koortskring maandelijks bijeen kan komen?”