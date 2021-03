Zorgen over gevolgen verbreding A2 voor Waardenburg: ‘Leefbaarheid dorp komt in de knel’

VIDEO Stroomhuis Neerijnen eerste winnaar Cultuur­prijs West Betuwe

15 maart NEERIJNEN - Het is de Stichting Stroomhuis ook in coronatijd gelukt om het cultureel centrum in Neerijnen op allerlei manieren in te zetten voor activiteiten. Dat is een van de redenen waarom het Stroomhuis de allereerste winnaar is van de Cultuurprijs West Betuwe.