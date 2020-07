Zorgen over nieuwe vergunning chemiebedrijf Sachem in Zaltbommel

Video Boeren doen aangifte tegen minister en kondigen elke dag acties aan

7:24 Boeren zijn vanavond met hun landbouwvoertuigen naar de politiebureaus in onder meer Leiden, Apeldoorn en Delft gereden om aangifte te doen tegen minister Carola Schouten (Landbouw) vanwege dierenmishandeling. Daarnaast worden er her en der in het land protestacties ondernomen. Het is de vijfde avond op rij dat de boerenprotesten gaande zijn.