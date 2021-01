Zuilichem: 150 bewoners Heeren van Suylighem is echt de limiet

Dat was te horen bij een van de online informatiebijeenkomsten die de gemeente Zaltbommel hield over de plannen op het terrein van het voormalige horecabedrijf De Heeren van Suylighem aan de rand van het dorp. De bijeenkomsten waren bedoeld om tekst en uitleg te geven over de vervolgstappen na het in december bereikte akkoord tussen de initiatiefnemers, eigenaar Aart van Veen en zijn compagnon Bert van Maanen, en de gemeente.

Ook spoedzoekers en starters

In dat akkoord staat dat er maximaal 150 mensen onderdak krijgen in drie gebouwen, met 135 plekken voor tijdelijke arbeidskrachten die veelal in de glastuinbouw werken en 15 voor spoedzoekers, zoals mensen die in scheiding liggen, en starters op de woningmarkt.

De twijfels uit het dorp hebben te maken met de oppervlakte van de appartementen. Die zouden iets meer dan 100 vierkante meter gaan meten, terwijl voor 2 personen minstens 27 vierkante meter genoeg zou zijn. Maar volgens Van Maanen zijn dergelijke kleine ‘hokken’ niet langer voldoende om arbeidskrachten naar Nederland te krijgen. ,,De huisvesting is bijna belangrijker geworden dan het werk. Deze mensen willen fatsoenlijk wonen. En geef ze eens ongelijk, want ze werken er hard voor.”

De gemeente moet borgen dat het om maximaal 150 bewoners gaat en dat het er op termijn niet meer kunnen worden. ,,Want wat als het complex een andere eigenaar krijgt? We willen hier een heel goed en duidelijk antwoord op hebben.”

Horeca-bestemming

Volgens een vertegenwoordiger van de gemeente is het bestemmingsplan waarin het maximum aantal wordt vastgelegd echter niet gebonden aan de eigenaar, maar aan het stuk grond waarop het complex staat. ,,Bovendien blijft het perceel de bestemming horeca houden en krijgt het geen woonbestemming.” Dat garandeert volgens de gemeente al dat er een verschil is tussen tijdelijk verblijven en wonen.

Zienswijzen

De gemeente heeft haast met de plannen. De Raad van State had opgelegd dat er begin dit jaar een eerste versie van een bestemmingsplan moet liggen. De eerste fase daarvan loopt nu: tot 23 februari kunnen mensen zienswijzen indienen. Die worden al dan niet verwerkt in volgende versie van het plan. Daar moet de raad een klap op geven. Degenen die het er dan nog steeds niet mee eens zijn, kunnen in beroep gaan. Gebeurt dat niet, dan is het plan zes weken na het raadsbesluit definitief en kan de bouw beginnen.