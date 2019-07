Zuilichem helpt politie bij jacht op brandstichter

Op straat in Zuilichem staan mensen met elkaar te praten. De gezichten zijn wit en de oogjes klein. Van slapen komt al een week niet veel. Uit angst dat de brandstichter die in het dorp actief is, bij hen toeslaat. Zwartgeblakerde plekken op de stoep en de straat verraden wat hier aan de hand is. In een week tijd is in het wijkje van de Aart van Osstraat, Burchtstraat, Maaikeshof en De Boogerd tien keer brand gesticht. Twee bestelbussen, een personenauto en zeven afvalcontainers gingen in vlammen op. Steeds om een uur of drie 's nachts.