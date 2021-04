Zuilichem met ruim 1000 handtekeningen naar gemeente

update Overleden persoon aangetrof­fen bij N831 in Velddriel, misdrijf uitgeslo­ten

14 april VELDDRIEL - Bij Esso Velddriel langs de Provincialeweg (N831) is dinsdag aan het eind van de middag een overleden persoon in een auto aangetroffen. Wat er precies is gebeurd en hoe die persoon daar terecht is gekomen, is niet bekend. De politie liet woensdagochtend weten dat er geen sprake is van een misdrijf.