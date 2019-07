Zuilichem opnieuw opgeschrikt door autobrand: tiende brand in een week tijd

De melding kwam rond kwart voor drie 's nachts binnen bij de brandweer. Bij aankomst zagen ze dat de voorkant van een bedrijfsbus volledig in brand stond. Dat is de tweede brand deze week in dezelfde straat. Afgelopen maandagnacht gebeurde hetzelfde met een andere bedrijfsbus.



De teller staat nu in nog geen week tijd op tien branden. Verschillende auto's en containers hebben het moeten gelden. De politie was na de brand in grote getale aanwezig, zowel opvallend als onopvallend in het dorp met nog geen 1700 inwoners. Ter hoogte van de Maas Waalweg en de van Heemstraweg N322 werd al het in -en uitkomende verkeer gecontroleerd.