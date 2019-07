Zuilichem opnieuw opgeschrikt door brand

Minder attracties, maar toch een gevarieer­de kermis van formaat in Kerkdriel

6:10 KERKDRIEL - ,,We zeiden het net nog tegen elkaar”, zegt Koen van Gulik uit Hedel. ,,Het lijkt alsof er minder attracties op het plein staan dan andere jaren. Voor onze kinderen Jolie (5) en Jack (8) was de familiemiddag in Kerkdriel prima hoor. Daar kunnen ze in Hedel iets van leren. Je mag daar bijna niks. Ja, op de paardenmarkt staan een paar attracties.”