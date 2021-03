Zuilichem roert zich weer: petitie en enquête over aantallen arbeidsmigranten

Aanleiding is een tweede plan voor grootschalige huisvesting van tijdelijke arbeidskrachten. Dat komt van KaFra Housing, een ontwikkelaar die voor 150 personen chalets neer wil zetten aan de Parallelweg. De gemeente moet hier nog een besluit over nemen.

Gesprek

Met de 150 personen die binnenkort op de locatie van De Heeren van Suylighem neerstrijken en de arbeiders die in diverse huizen en bij de tuinders op het erf wonen, draagt het ruim 1600 inwoners tellende Zuilichem voldoende bij, meent de dorpsraad. Enkele bewoners zijn een petitie gestart die inmiddels bijna 600 keer is ondertekend. Ook gaat er een enquête rond, om te polsen hoe de inwoners over dit onderwerp denken.

Het is de tweede keer dat Zuilichem zich roert. Eerder gebeurde dat in 2017, toen zich voor het eerst een groot huisvestingsplan voor migranten aandiende.

Vragen

Raadslid Frits van der Schans stelde vorige week vragen over het plan van KaFra Housing. Hij wil weten of de gemeente hier al een opvatting over heeft. Ook vraagt hij zich af of dit plan voor de Parallelweg voldoet aan het gemeentelijke huisvestingsbeleid voor arbeidsmigranten. Antwoorden van het college op deze vragen worden binnenkort verwacht.

Dat ontwikkelaars hun plannen zelf naar buiten brengen is overigens geheel in overeenstemming met het beleid. De gemeente Zaltbommel heeft de richtlijnen opgesteld, maar legt vervolgens het initiatief bij ontwikkelaars. Alleen een plan dat aan de eisen van het huisvestingsbeleid voldoet, maakt kans op goedkeuring door de gemeente. Die eisen gaan niet alleen over aantallen, vierkante meters en beheer maar ook over de dialoog met de omgeving.

De theorie en de praktijk

Dat betekent dus dat inwoners over zo'n plan in eerste instantie contact hebben met de ontwikkelaar en niet met de gemeente. De praktijk blijkt weerbarstig. Inwoners voelen zich overvallen, snappen niet meteen wat de status van zo'n plan is en zien een ontwikkelaar niet automatisch als een betrouwbare partij. De dorpsraad van Zuilichem heeft een verzoek van KaFra Housing om te komen praten in ieder geval afgewezen. De raad wil eerst in gesprek met de gemeente.