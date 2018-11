‘Zuinig zijn op vrijwilligers brandweer Bommelerwaard’

,,Als de brandweervrijwilligers het niet leuk meer vinden, dan hebben we een veiligheidsprobleem.” Bart Schreuders, raadslid voor ZVV in Zaltbommel, vatte in één zin de zorgen samen die er leven over de sfeer bij de brandweer in de regio. En die zorgen worden gedeeld door de burgemeesters van Zaltbommel en Maasdriel. Peter Rehwinkel en Henny van Kooten hebben recent met de postcommandanten in de Bommelerwaard gesproken over wat er onder de manschappen leeft. En het blijft niet bij één gesprek.