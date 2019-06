Zuivelbedrijf in Well verandert in pretpark voor jong en oud

Lange rijen auto's op de anders zo rustige polderwegen in het Wellse buitengebied wijzen op een bijzonder evenement. Vrijwilligers in witte shirts met het logo van de zuivelmakerij leiden het verkeer in goede banen. Op de weilanden, waar gewoonlijk het zwartbonte vee staat te grazen, staan duizenden auto's in keurige rijen te glanzen in de hete zon. Den Eelder houdt een open dag en pakt stevig uit. Voor één dag heeft het zuivelbedrijf de allure van een pretpark.

Quote Grote kans dat we dit keer opnieuw de 8.500 van 2017 gaan halen. Bezoeker uit Amersfoort

Landelijke belangstelling

Rond het middaguur tikt de teller bijna de 4.500 aan. ,,Grote kans dat we dit keer opnieuw de 8.500 van 2017 gaan halen", zegt een medewerker bij de ingang. Het publiek komt uit alle windrichtingen.

,,We lazen het op de verpakking van de yoghurt", verklaart een Amersfoortse bezoeker de landelijke belangstelling. Lange rijen van voornamelijk jonge gezinnen en grootouders met kleinkinderen slenteren door de stallen. Het vee reageert wat geschrokken op de massale aandacht, dus aaien of knuffelen is er niet bij. In de zuivelmakerij klinkt bewondering voor de karnemelk- en boterproductie. Wie wil proeven komt ruimschoots aan zijn trekken, al moet hij soms even op zijn beurt wachten. En wie zelf wil proberen om te karnen, kan terecht bij een workshop.

Boerderijgevoel

Buiten is het terrein gedecoreerd met honderden strobalen om het boerderijgevoel, deel van de marketingstrategie van het bedrijf, te benadrukken. Daar demonstreert zo'n twintig ondernemers waarmee Den Eelder samenwerkt hun producten en staat een streekmarkt opgesteld. Het Hèmerts Visserskoor en muzikanten van de Aalsterse fanfare zorgen voor muziek en aan foodtrucks ontbreekt het allerminst.

Maar alle attracties ten spijt lijken de kleinsten vooral oog te hebben voor de speelvoorzieningen. Aan de rand van het uitgestrekte terrein staat een waterglijbaan opgesteld en die maakt de temperaturen - die gestaag oplopen tot tegen de 40 graden - dragelijk.

Nieuwe generatie