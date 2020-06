Zware wapens, granaat voor de deur en nu brandstichting: zo vaak was De Groot al doelwit van drugscriminelen

Brandstich­ting voordeur woning in Hedel, link met De Groot Fresh Group

10:50 HEDEL - Een voordeur van een woning aan de Hondsneststraat in Hedel is in de nacht van zondag op maandag rond 02.35 uur in brand gestoken. De brandstichting heeft een link met De Groot Fresh Group, die ook in Hedel is gevestigd. Dat bevestigen bronnen aan het Brabants Dagblad.