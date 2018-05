BALANS loopt 'teleurgesteld' weg uit besloten overleg in Boxtel

BOXTEL - Al na amper een half uur heeft de vertegenwoordiging van BALANS dinsdagavond het besloten overleg verlaten over het nieuwe beleidsakkoord in Boxtel.

Op uitnodiging van de nieuwe coalitie van Combinatie'96, SP, D66 en INbox waren de andere fracties uit de gemeenteraad gevraagd hun zegje te komen doen over het collegeprogramma voor de komende jaren.

,,Al snel werd ons duidelijk dat er geen enkele uitleg zou komen over hoe het beleidsakkoord tot stand is gekomen", aldus Mariëlle van Alphen, politiek leider van BALANS. ,,Dat was het moment voor ons om niet verder te praten. Wij hadden er sowieso een voorkeur voor om dat in de openbaarheid te doen. Wij hadden het idee te horen te krijgen hoe de coalitie tot de inhoudelijke afspraken is gekomen en hadden daar pas in de openbaarheid vervolgens onze mening over willen geven. Dit had voor ons daarom geen enkele zin."

Geen heil

Eerder liet het CDA al weten geen heil te zien in de bijeenkomst. De christendemocraten besloten er niet eens heen te gaan. ,,Wij hadden het idee dat we gingen praten over een politiek stuk. Het verbaasde ons daarom zeer dat er een groot aantal ambtenaren aanwezig was om tekst en uitleg te geven", aldus Van Alphen nog.

Formateur en huidig en toekomst wethouder Peter van de Wiel (Combinatie'95) liet eerder weten de bijeenkomst te zien als een voorbereiding op de vaststelling van de begroting voor 2019. ,,Zoals we ieder jaar doen en dit keer met als bijzonderheid het concept-beleidsakkoord als uitgangspunt."

Rumoer