Bever verovert Brabantse riviertjes in ijl tempo: 'Dat wordt nog een duur probleem'

Veel jongeren bij Dodenher­den­king in Gestel

5 mei SINT-MICHIELSGESTEL - In een bomvolle Sint Michaëlkerk in Sint-Michielsgestel, met veel jeugd erbij, spraken onder meer burgemeester Jan Pommer en de Gestelse militair Marc Hueber op indrukwekkende wijze over mensen die hun leven gaven tijdens oorlogen en werelconflicten. En over hoe je vrijheid, die niet vanzelfsprekend is, doorgeeft aan een volgende generatie.