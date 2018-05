Boxtel nog niet naar omgekeerd inzamelen afval

Haaren waarschuwt weer voor broedende buizerd

30 mei HAAREN - OPGELET: een broedende buizerd kan je wandeling of fietstocht in de Mgr. Zwijsenstraat of Roonsestraat in Haaren verstoren. Wees voorzichtig! Zo waarschuwt de gemeente Haaren haar inwoners via sociale media wederom voor aanvallen door een buizerd. Ook heeft Haaren weer waarschuwingsborden geplaatst in het gebied dat het buizerdpaar bestrijkt.